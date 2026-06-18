Malatya Yeşilyurt Spor\'un renkleri değişti

TFF 3. Lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Spor'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda mevcut başkan Ramazan Ayhan yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Genel kurulda ayrıca kulübün renklerinin değiştirilmesi kararı da alındı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde saat 14.00'te gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, kulübün idari ve mali tabloları üyelerin oy birliğiyle kabul edildi. Daha sonra divan kurulu tarafından yönetim, denetleme, disiplin ve sicil kurulu listeleri genel kurul üyelerinin onayına sunuldu.

Tek liste ile gidilen seçimde mevcut Başkan Ramazan Ayhan yeniden kulüp başkanlığına seçildi. Genel kurulda alınan önemli kararlardan biri de kulübün renklerinin değiştirilmesi oldu. Daha önce turuncu-yeşil renklere sahip olan Malatya temsilcisi, bundan sonraki süreçte sarı-kırmızı-beyaz renklerle mücadele edecek.

Yapılan seçim sonucunda kulübün yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Kulüp Başkanı Ramazan Ayhan olurken, yönetim kurulunda Seyithan Tekin, Şahin Doğan, Metin Ünlü, Orhan Barman, Numan Özcan, Yusuf Kocaman, Okay Demirhan, Sertaç Güleç, Ömer Çelik, Osman Gönültaş, Yakup Arkın, Fatih Altın ve Seçkin Demirci yer aldı.

Denetleme Kurulu asil üyeliklerine Nuh Boyraz, Yunus Şen ve Abdulmelik Birgin seçilirken, Disiplin Kurulu asil üyeliklerine ise Mehmet Önder Dönük, Enver Türkmen ve Erkan Van getirildi. - MALATYA