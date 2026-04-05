TFF 3. Lig: Malatya Yeşilyurtspor: 6 Karaköprü Belediye Spor: 2
TFF 3. Lig: Malatya Yeşilyurtspor: 6 Karaköprü Belediye Spor: 2

05.04.2026 16:59  Güncelleme: 17:09
TFF 3. Lig 2. Grup 28. haftasında Malatya Yeşilyurtspor, sahasında Karaköprü Belediye Spor'u 6-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Oğuzhan Demir, Cem Mustafa Akpınar, Hakan Balkan

Malatya Yeşilyurtspor: İsmail Cengiz, Furkan Metin, Ender Alkan (Ahmet Uzun dk. 80), Massis Gülük (Selimcan Temel dk. 80), Osman Tukul (Yasin Yıldız dk. 74), Güney Tutcuoğlu, Eren Şimşek, Tahsin Özler (Mehmet Güneş dk. 89), Tayyip Kanarya (Ömer Uzun dk. 80), İslam Çerioğlu, Ümitcan Ekşi

Karaköprü Belediye Spor: Miraçcan Yavuz, Sadullah Burak Toprak (Batuhan Tunçay dk. 46), Halil İbrahim Pekşen (Deniz Cebeci dk. 63), Görkem İbrahim Demirel (Mustafa Demirel dk. 63), Yavuz Alemdar, Hüseyin Can Öztürk, Metin Peker, Hasan Yurtseven (Arda Köksal dk. 46), Enes Filiz, Berkan Aksoy, Fatih Gök

GolLER: Güney Tutcuoğlu (dk. 2 ve 33), Tayyip Kanarya (dk. 20), Ümitcan Ekşi (dk. 49) Selimcan Temel (dk. 85) Ahmet Uzun (dk. 88 pen.) (Malatya Yeşilyurtspor), Fatih Gök (dk. 4), Metin Peker (dk. 66) (Karaköprü Belediye Spor)

Sarı kartlar: Mehmet Güneş (Malatya Yeşilyurtspor), Sadullah Burak Toprak, Hüseyin Can Öztürk (Karaköprü Belediyespor) - MALATYA

Kaynak: İHA

