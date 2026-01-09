Malatya Yeşilyurtspor'un olağanüstü genel kurul toplantısı yarın yapılacak

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurtspor'da yarın olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından başlatılan bahis soruşturması sonrasında 10 futbolcusu hak mahrumiyeti alan Malatya Yeşilyurtspor, olağanüstü genel kurul toplantısı kararı aldı.
Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada, 3 Ocak'ta yapılması planlanan toplantının yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendiği bildirilmişti.
Olağanüstü toplantının yarın saat 10.00'da Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirileceği ifade edildi. - MALATYA
