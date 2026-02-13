Malatya Yeşilyurtspor'dan toplu imza töreni - Son Dakika
Malatya Yeşilyurtspor'dan toplu imza töreni

Malatya Yeşilyurtspor\'dan toplu imza töreni
13.02.2026 21:41  Güncelleme: 21:44
Malatya Yeşilyurtspor, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı futbolcular için toplu imza töreni düzenledi. Kulüp Başkanı Ramazan Ayhan, yeni oyuncularla mücadele gücü yüksek bir ekip oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Malatya Yeşilyurtspor, devre arası transfer edilen futbolcular için toplu imza töreni düzenledi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurtspor kadrosuna kattığı futbolcular için toplu imza töreni düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen törende kulüp yönetimi ve yeni transferler hazır bulundu. Törende konuşan Kulüp Başkanı Ramazan Ayhan, göreve geldikleri günden itibaren yoğun bir transfer süreci yürüttüklerini belirterek, teknik heyetin talepleri doğrultusunda kapsamlı bir kadro yapılanmasına gittiklerini söyledi.

Ayhan, transferlerde en önemli kriterin karakter olduğunu ifade ede ederek, sahada mücadele gücü yüksek bir ekip oluşturmayı hedeflediklerini kulüp olarak yalnızca sportif başarıya değil yönetimsel başarıya da önem verdiklerini söyledi. Yeni transferlerden ve takım kaptanlığı görevine getirilen Tayyib Kanarya ise Malatya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek başarı için mücadele edeceklerini ifade etti.

Yeşilyurt Spor Kulübü'nün yeni transferleri Ender Alkan, Erhan Açıkgöz, Furkan Metin, Massis Güllük, Güney Tutçuoğlu, İslam Çebioğlu, İsmail Cengiz, Mehmet Güneş, Osman Katipoğlu, Ömer Uzun, Sebahattin Göktuğ, Selim Can Temel, Tahsin Özler, Ahmet Uzun, Tayyib Kanarya, Ümit Can Ekşi, Yasin Yıldız, Fatih Kıran, Yusuf Yalçın Arslan ve Mustafa Umut Zaif oldu.

Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Malatya, Futbol, Spor

Son Dakika Spor Malatya Yeşilyurtspor'dan toplu imza töreni - Son Dakika

