Malatyalı Genç Bilardocu Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Malatyalı Genç Bilardocu Türkiye Şampiyonu Oldu

Malatyalı genç bilardocu Muhahmed Emin Atabey, Ankara'da gerçekleştirilen Şampiyonasında Türkiye şampiyonu oldu. Atabey, 10 tur geçerek şampiyonluk elde etti. Geçen yıl Türkiye şampiyonluğunu kazanan Atabey, İspanya'da yapılan U21 Avrupa gençler şampiyonasında da 3. oldu. Atabey, ailesi ve antrenörlerine teşekkür etti.

09.06.2024 16:31
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Malatyalı genç bilardocu Muhahmed Emin Atabey, Ankara'da gerçekleştirilen Şampiyonasında Türkiye şampiyonu oldu.

21 Mayıs - 7 Haziran tarihleri arasında Ankara'da yapılan ve 976 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen 3 Bant Türkiye Şampiyonası C kategorisi 1. etap müsabakaları sonucunda şampiyonluk mücadelesini kazanan Muhammed Emin Atabey 10 tur geçerek şampiyon oldu.

6 Şubat'ta yaşanılan büyük felaketin ve olumsuzluğun ardından antrenman yapabilecek imkanın olmamasına rağmen gelen şampiyonluk azmin ve çalışmanın en iyi göstergesi oldu. Geçen yıl 22-24 Kasım 2023 tarihinde Türkiye şampiyonluğunu kazanan genç sporcu Muhammed Emin Atabey şampiyonanın ardından İspanya'da yapılan U21 Avrupa gençler şampiyonasında da 3. oldu.

Son kazandığı Türkiye şampiyonluğu sonrası açıklamada bulunan Muhammed Emin Atabey, bu süreçte kendisine desteğini esirgemeyen başta ailesi olmak üzere Mehmet Gören ve Orhan Altay'a teşekkür etti.

Malatya Bilardo İl Temsilcisi Murat Bayram ise Atabey'i kutlayarak, " 972 sporcunun katılım gösterdiği bir müsabakada şampiyon olmak hiçte kolay değil. Sporcumuz Muhammed Emin Atabey hayatını bu spora adamış 8 yaşında bilardo oynamaya başlamış ve son 3 senedir yapmış olduğu derecelerle ilimizi gururlandırmış bir sporcumuz" dedi.

2022 yılında Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Türkiye şampiyonalarında ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip bir bilardo salonu açıldığını da aktaran Bayram, " Tesisin sporcularımız üzerindeki etkisi oldukça fazla ve meyvelerini toplamaya başladık. Taktir edersinizki bilardo zor ve masraflı bir spor. Belediyelerimizden valilik ve özel sektörlerinde sporumuza ve sporcularımıza desteklerini bekliyoruz. Muhammed Emin kardeşimizi de tebrik ediyorum başarılarının devamı diliyorum. il temsilciliği olarak her daim yanında olacağız" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Malatyalı Genç Bilardocu Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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