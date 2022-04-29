Malatyalı sporcu İrem'in Avrupa şampiyonası heyecanı - Son Dakika
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Malatyalı sporcu İrem'in Avrupa şampiyonası heyecanı

29.04.2022 15:15
Malatyalı sporcu İrem'in Avrupa şampiyonası heyecanı

Malatyalı sporcu İrem Su Kocaoğlan, modern pentatlon spor dalında en iyi Türkiye derecesine sahip olarak Avrupa şampiyonasına katılma hakkını elde etti.

Malatyalı sporcu İrem Su Kocaoğlan, modern pentatlon spor dalında en iyi Türkiye derecesine sahip olarak Avrupa şampiyonasına katılma hakkını elde etti.

Modern Pentatlon Milli Takımı'nın Malatyalı Antrenörü Rüstem Pelit yaptığı açıklamada, başarılı olan İrem Su Kocaoğlan'ı tebrik etti. Pelit, "24 Nisan 2022 tarihinde yapılan ulusal sıralama ve performans gelişim yarışları sonucunda İrem Su Kocaoğlan Triathle U-15 kategorisinde (yüzme-koşu-atış) toplamında Türkiye 1.'si oldu. Aynı zamanda kombinasyon (koşu ve atış) derecesiyle Bursa ve Ankara illerinde yapılan 3 yarışın sonucunda kombinasyonda en iyi Türkiye derecesine sahip oldu. Şu an için rekor İrem kızımızda. Bu da ayrıca mutluluk veriyor. Yine aynı zamanda triathle branşında en yüksek puanı da kendisi almış oldu. Bu sonuçla beraber Avrupa kupasına gitme hakkını kazanarak milli takımda ülkemizi temsil edecek" ifadelerini kullandı.

Pelit, Malatyalı sporcu Barış Aydın'ın ise milli takımı çok az bir puan farkıyla kaçırdığına dikkat çekerek, "Diğer sporcumuz Barış Aydın ise milli takımı çok az bir puan farkıyla kaçırdı. Buna çok üzüldük. Ama bunu telafi edeceğiz inşallah" şeklinde konuştu. - MALATYA

Malatyalı sporcu İrem'in Avrupa şampiyonası heyecanı
Malatyalı sporcu İrem'in Avrupa şampiyonası heyecanı
Malatyalı sporcu İrem'in Avrupa şampiyonası heyecanı
Malatyalı sporcu İrem'in Avrupa şampiyonası heyecanı

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Modern Pentatlon, İrem Su, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Malatyalı sporcu İrem'in Avrupa şampiyonası heyecanı - Son Dakika


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