Malatyaspor ile Kayserispor 9. randevuda

Yeni Malatyaspor ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde 9. kez karşılaşacak.

Yukatel Kayserispor ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde 9. kez karşılaşacak. İki ekip bugüne kadar 8 kez karşılaştı. Bu maçlarda 2 kez Kayserispor 3 kez Yeni Malatyaspor kazandı. 3 maç da berabere bitti. Bu maçlarda 18 gol atıldı. Kayserispor 7 gol atarken Malatya ekibi ise 11 gol attı. Geçen sezon Malatya'da oynanan maç berabere biterken Kayseri'deki müsabakayı ise Malatyaspor kazanmıştı. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 8 maç ve neticeleri şöyle;

2020/2021 Yeni Malatyaspor-Kayserispor 1-1

2020/2021 Kayserispor-Yeni Malatyaspor 1-0

2019/2020 Kayserispor-Yeni Malatyaspor 2-1

2019/2020 Yeni Malatyaspor-Kayserispor 4-0

2018/2019 Yeni Malatyaspor-Kayserispor 1-1

2018/2019 Kayserispor-Yeni Malatyaspor 0-0

2017/2018 Yeni Malatyaspor-Kayserispor 3-2

2017/2018 Kayserispor-Yeni Malatyaspor 0-1 - KAYSERİ