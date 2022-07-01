Malazgirt'te tenis kortu açıldı

Muş'un Malazgirt ilçesinde yapılan tenis kortu vatandaşların hizmetine sunuldu.

Spor Toto tarafından ilçenin Selçuklu Mahallesi'ne inşa edilen kortun açılışına katılan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, ilçede farklı bir spor dallarının da yapılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Tesisin hayırlı olmasını dileyen Demirer, şöyle konuştu:

"Malazgirtli gençlerimiz bizim için önemli ve değerli. Bizler de kaymakamlık olarak göreve geldiğimiz günlerden itibaren sportif faaliyetlere çok önem veriyoruz. İlçemizin ilk tenis kortu hayırlı olsun. Tesisin ilçeye kazandırılmasında katkısı olan Spor Toto'ya ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum."

Konuşmanın ardından Muş Vali Yardımcısı Mustafa Taş ile Korkut Kaymakamı Oğuzhan Ocak tenis oynadı.

Programa, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve İlçe Gençlik Spor Müdürü Ömer Özbey katıldı.