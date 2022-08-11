Malezya'da İstiklal Marşı'nı okutmayı hedefliyorlar - Son Dakika
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Malezya'da İstiklal Marşı'nı okutmayı hedefliyorlar

11.08.2022 11:14
Malezya'da İstiklal Marşı'nı okutmayı hedefliyorlar

Malezya'da düzenlenen Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'na katılacak Kastamonulu sporcular Hamza Eren Göksu ve Şevval Ersaka, şampiyonada İstiklal Marşı'nı okutmayı hedefliyorlar.

Malezya'da düzenlenen Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'na katılacak Kastamonulu sporcular Hamza Eren Göksu ve Şevval Ersaka, şampiyonada İstiklal Marşı'nı okutmayı hedefliyorlar.

İki Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra dünya şampiyonluğu bulunan Leon Spor Kulübü sporcuları Ersaka ile Türkiye ve Balkan şampiyonu Göksu, antrenörleri Eldar Elizade eşliğinde Malezya'da 21 Ağustos'ta sona erecek Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı.

Maç tarihleri nedeniyle bugün yola çıkacak sporcular, madalyayla Türkiye'ye dönmeyi istiyor. 14 yaşındaki Şevval Ersaka, AA muhabirine, 7 yıldır spor yaptığını ifade ederek, "2019'da Türkiye şampiyonluğum var, aynı yıl 32 kiloda dünya şampiyonu oldum. Araya korona girdi. Ben durmadım evde çalışmaya devam ettim. 2022'de 42 kilogramda Türkiye şampiyonu oldum. Dünya Şampiyonluğu için Malezya'ya gitmeye hak kazandım." dedi.

Antrenörü Eldar Elizade ile yoğun şekilde çalıştığını anlatan Ersaka, şöyle devam etti:

"Türkiye şampiyonu olup Malezya'ya gitmemiz netleştikten sonra Eldar hocamla daha sıkı çalışmaya başladık. Dışardan bakınca '152 santim boyunla nasıl yapıyorsun, çok küçüksün' diyorlar. Beni büyüten ve güçlendiren şey göğsümdeki bayrak, bunun için mücadele vereceğim."

"İnşallah orada tarih yazıp geleceğim"

15 yaşındaki Hamza Eren Göksu da 4 yıldır muaythai ile uğraştığını anlatarak, "2019'da Balkan şampiyonu oldum. 2020 ve 2021'de Türkiye şampiyonluğum var. 2022'de Antalya'da yapılan Antalya Gençler Türkiye Şampiyonası'nda 45 kiloda Türkiye şampiyonu oldum. Şimdiki hedefim ise Malezya'daki dünya şampiyonası." ifadelerini kullandı.

Babasının yoğun isteği üzerine spora başladığını kaydeden Göksu, "Benim sporla uğramam onun hayaliydi. İnşallah onun isteğini yerine getireceğim. Bu benim ilk yurt dışı deneyimim olacak. İnşallah 45 kilogramda dünya şampiyonu olup orada tarih yazıp geleceğim." diye konuştu.

Antrenör Elizade sporcularına güveniyor

Yaklaşık 10 yıldır Kastamonu'da antrenörlük yaptığını anlatan Elizade de şunları söyledi:

"Bugüne kadar Leon Spor Kulübü antrenörü olarak çok sayıda sporcu yetiştirdim. Şimdi yetiştirdiğim sporculardan ikisi Malezya'da Türkiye'yi temsil edecek. Sporcularıma inanıyorum, birlikte çok güzel çalışmalar yaptık. Mili takımda toplamda 23 kişi kota aldı. Bunlardan ikisi kulübümüzden, Kastamonu'dan gidiyor. Küçük bir ilde mili takıma iki sporcu vermenin gururunu yaşıyoruz."

Elizade, iki sporcuda da emeğinin karşılığını alacağına inandığını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Malezya, Türkiye, Göksu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Malezya'da İstiklal Marşı'nı okutmayı hedefliyorlar - Son Dakika

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