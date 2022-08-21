Dünya şampiyonu Osman Furkan Karakaya, Amasya'da coşkuyla karşılandı - Son Dakika
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Dünya şampiyonu Osman Furkan Karakaya, Amasya'da coşkuyla karşılandı

21.08.2022 22:59
Dünya şampiyonu Osman Furkan Karakaya, Amasya'da coşkuyla karşılandı

Malezya'da düzenlenen Gençler Dünya Muaythai Şampiyonasında dünya şampiyonu olan Osman Furkan Karakaya memleketi Amasya'da çiçeklerle karşılandı.

Malezya'da düzenlenen Gençler Dünya Muaythai Şampiyonasında dünya şampiyonu olan Osman Furkan Karakaya memleketi Amasya'da çiçeklerle karşılandı.

91 kiloda mücadele eden Amasya Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Karakaya, finalde Rus Nikolai Shemiakin'i yenerek altın madalyaya uzandı. 17 yaşındaki sporcuyu kent girişinde Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Kadir Kılıç, Spor Hizmetleri Müdürü Mahmut Albayrak, Amasya Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şahin Gümüş, yakınları ve vatandaşlar karşıladı.

Amasya Belediyesinin tahsis ettiği üstü açık otobüsle şampiyonluk turu atıp tebrikleri kabul eden genç şampiyon, "Öncelikle Mustafa hocama, ondan sonra aileme ve bana destek çıkan herkese çok teşekkür ederim. Elimden gelenini en iyisini yapıp, Amasya'mıza dünya şampiyonluğunu getirdim" dedi.

Baba Recep Karakaya da oğluyla gurur duyduğunu söyledi. - AMASYA

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Kaynak: İHA

gençlik, Malezya, Amasya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya şampiyonu Osman Furkan Karakaya, Amasya'da coşkuyla karşılandı - Son Dakika

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