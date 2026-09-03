Mali krizdeki Altay'da tecrübeli oyuncuları takımda tutmak için son dakikaya kadar mücadele var

3'üncü Lig'de mali sıkıntılar nedeniyle yönetimsiz kalan ve kulübe kayyım atanmasını bekleyen İzmir'in köklü kulübü Altay'da tecrübeli oyuncuların takıma döndürülmesi için seferberlik ilan edildi. Siyah-beyazlı kulüpte idarecilerin bir süredir Ceyhun Gülselam, Özgür Özkaya, Deniz Kadah ve Sefa Özdemir gibi deneyimli futbolcularla yeniden anlaşmak için sponsorluk görüşmeleri yaptığı ancak görüşmelerinin henüz sonuçlanmadığı bildirildi.

Transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala kulübe yakın kaynaklardan yapılan açıklamada, "Sponsorluk görüşmelerinin uzaması nedeniyle beklenen kaynak yaratılamadı. Oyuncularımızın alacakları bulunuyor, acilen bu futbolcularımızın takımda kalabilmesi için son dakikaya kadar mücadele ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Yarın sona erecek transfer dönemi sonrası Altay yeni sezonun ilk maçında pazar günü Denizli İdmanyurdu'nu konuk edecek.