Mamak'ta futbol resitali - Son Dakika
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Mamak'ta futbol resitali

07.03.2022 09:33
Mamak'ta futbol resitali

Mamak Belediyesi evinde Batıkent Futbol Kulübü'nü konuk etti.

Mamak Belediyesi evinde Batıkent Futbol Kulübü'nü konuk etti. 1. Amatör Küme'de oynanan maçta futbol resitali yaşandı.

Mamak Belediyesi 1. Amatör Küme futbol maçında konuk ettiği Batıkent Futbol Kulübü'nü ilk maçında 8-1 gibi farklı bir skorla yenerek iyi bir başlangıç yaptı. Mamak Belediyesi Türközü Şehir Stadı'nda maç boyunca rakibe üstünlük kuran Mamak Belediyesi, ilk maçında gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

"Spora çok önem veriyoruz"

Yeşil-beyazlıların lige iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Öncelikle elde edilen galibiyetten dolayı sporcularımızı ve teknik ekibi tebrik ediyorum. Sağlıklı bir nesil için spora çok önem veriyoruz. Gençlerimize sporla iç içe yaşayabilecekleri bir şehir inşa etme gayreti içerisindeyiz. Nitekim faaliyete geçirdiğimiz tesislerimizden gençlerimizde en iyi şekilde faydalanıyor, elde ettikleri başarılarla güzel Mamak'ımızın adını duyurmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Mamak'ta futbol resitali
Mamak'ta futbol resitali

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Mamak Belediyesi, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mamak'ta futbol resitali - Son Dakika


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