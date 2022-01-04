Mamak'ta satranç heyecanı başladı

Mamak Belediyesi, Mamak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile organize ettiği Okul Sporları Satranç Turnuvası başladı.

Altınevler Gençlik Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya 2021-2022 yılı vizesi yapılmış okul sporları lisansı ile 2015 ve önceki yıllarda doğan sporcular ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda öğrenim gören sporcular katıldı. 7 Ocak'a kadar devam edecek turnuvanın ilk gününde ise sporculara başarı dileklerinde bulunarak ziyaret eden Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, "Çocuklarımızı nitelikli spor ve etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

"Gençlerimizin nitelikli zaman geçirmelerini istiyoruz"

Satrancın zihinsel gelişime büyük katkı sağlayan önemli bir spor dalı olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, "Gençlerimizin nitelikli bir zaman geçirmeleri adına böyle bir turnuvayı organize ettik. Tarihi kökeni çok eskiye dayanan satrancın, çocuklarımıza çözüm üretebilme, olaylara karşı patrik düşünebilme gibi birçok beceri kazandıracağına inanıyoruz" dedi.

7 Ocak'a kadar sürecek turnuvada öğrencilerin yarışacağı kategoriler ise şöyle:

Minikler-A Kategorisi 1. ve 2. sınıflarda öğrenim gören sporcular

Minikler-B Kategorisi 3. ve 4. sınıflarda öğrenim gören sporcular

Küçükler Kategorisi 5. ve 6. sınıflarda öğrenim gören sporcular

Yıldızlar Kategorisi 7. ve 8. sınıflarda öğrenim gören sporcular

Gençler Kategorisi 9. ve 12. sınıflarda öğrenim gören sporcular. - ANKARA