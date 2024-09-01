Manavgat Belediyesi Plaj Voleybolu Halk Turnuvası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Manavgat Belediyesi Plaj Voleybolu Halk Turnuvası Başladı

Manavgat Belediyesi Plaj Voleybolu Halk Turnuvası Başladı

Manavgat Belediyesi'nin bu yıl 8.'sini organize ettiği Plaj Voleybolu Halk Turnuvası, ilk gün karşılaşmalarıyla başladı. 20 takımın 7 gün boyunca şampiyonluk mücadelesi vereceği turnuvada 150 sporcu ter dökecek. Kadın voleybol takımı da tanıtıldı.

01.09.2024 10:19  Güncelleme: 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat Belediyesi'nin bu yıl 8.'sini organize ettiği Plaj Voleybolu Halk Turnuvası, ilk gün karşılaşmalarıyla başladı.

20 takımın 7 gün boyunca şampiyonluk mücadelesi vereceği Plaj Voleybolu Halk Turnuvası maçlarında 150 sporcu ter dökecek. Turnuvanın ilk gününde Pier Loti Sarılar, Remax Star, Güneş Akademi, Math Burger, Master Gym Plates, Manavgat Özel Eğitim Kursu, 60. Yıl Spor Kulübü ve Team Bona karşılaşmalardan galip ayrıldı. Turnuva da izleyiciler soluksuz mücadelelere tanıklık etti. 6 Eylül Cuma günü yapılacak olan şampiyonluk mücadelesinin ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalya takdimi yapılacak.

Kadın voleybol takımını tanıttı

Plaj voleybolu Halk Turnuvası'nın ilk gününde, Manavgat Belediyespor'un 2. ligde mücadele edecek olan kadın voleybolcuları da Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara tarafından halka tanıtıldı. Manavgat Belediyespor'un kadın voleybol takımı, şampiyonluk sözü vererek Manavgat'ı en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Çok güzel ve keyifli maçlar bizleri bekliyor. Yanımızda Manavgat'ımızı Kadın Voleybol 2. Liginde temsil edecek olan kızlarımız da var. Önümüzdeki yıl bir üst lig olan 1. lige çıkacaklarına söz verdiler. Turnuvamıza katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manavgat, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Manavgat Belediyesi Plaj Voleybolu Halk Turnuvası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:43 Türkiye’de 70 yıldır faaliyette bulunan konserve devi Tamtad iflas etti Türkiye'de 70 yıldır faaliyette bulunan konserve devi Tamtad iflas etti
09:38 Depremin yıkım yaşattığı Hatay’da zeytin hasadıyla umutlar yeşeriyor Depremin yıkım yaşattığı Hatay'da zeytin hasadıyla umutlar yeşeriyor
09:14 Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia Narin’in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia! Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış
08:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde konuştu
08:18 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rumelifeneri’nde balıkçılarla buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rumelifeneri'nde balıkçılarla buluştu
11:47 Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı kiralık olarak transfer etti Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kiralık olarak transfer etti
11:37 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü
11:33 İstanbul’da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor İstanbul'da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
10:56 Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur
10:50 Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın yerine Şenol Güneş’i getirmek istiyor Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i getirmek istiyor
10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
10:25 Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur’a Rest Çekti: ’Soyadımı Kullanma’ Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur'a Rest Çekti: 'Soyadımı Kullanma'
10:19 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 11:09:32. #1.12#
SON DAKİKA: Manavgat Belediyesi Plaj Voleybolu Halk Turnuvası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement