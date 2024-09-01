Manavgat Belediyesi Plaj Voleybolu Halk Turnuvası Başladı

Spor

Manavgat Belediyesi'nin bu yıl 8.'sini organize ettiği Plaj Voleybolu Halk Turnuvası, ilk gün karşılaşmalarıyla başladı.

20 takımın 7 gün boyunca şampiyonluk mücadelesi vereceği Plaj Voleybolu Halk Turnuvası maçlarında 150 sporcu ter dökecek. Turnuvanın ilk gününde Pier Loti Sarılar, Remax Star, Güneş Akademi, Math Burger, Master Gym Plates, Manavgat Özel Eğitim Kursu, 60. Yıl Spor Kulübü ve Team Bona karşılaşmalardan galip ayrıldı. Turnuva da izleyiciler soluksuz mücadelelere tanıklık etti. 6 Eylül Cuma günü yapılacak olan şampiyonluk mücadelesinin ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalya takdimi yapılacak.

Kadın voleybol takımını tanıttı

Plaj voleybolu Halk Turnuvası'nın ilk gününde, Manavgat Belediyespor'un 2. ligde mücadele edecek olan kadın voleybolcuları da Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara tarafından halka tanıtıldı. Manavgat Belediyespor'un kadın voleybol takımı, şampiyonluk sözü vererek Manavgat'ı en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Çok güzel ve keyifli maçlar bizleri bekliyor. Yanımızda Manavgat'ımızı Kadın Voleybol 2. Liginde temsil edecek olan kızlarımız da var. Önümüzdeki yıl bir üst lig olan 1. lige çıkacaklarına söz verdiler. Turnuvamıza katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi. - ANTALYA