Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Manavgat Belediyespor, başarısı ve istikrarıyla adından söz ettiriyor. İlk 6 haftada oynadığı tüm maçlardan galibiyetle ayrılan Manavgat Belediyespor, rakip kalelere 18 gol atarken kalesinde gol görmedi.
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta 2024-2025 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Manavgat Belediyespor, Türkiye liglerinin en istikrarlı takımı olarak adından söz ettiriyor.
Hedefine adım adım ilerleyen Manavgat Belediyespor, oynadığı 6 karşılaşmayı galibiyetle kapatarak 18 puan toplarken, 6 karşılaşmada rakip kalelere attığı 18 gole karşılık kalesinde gol görmedi.
Hafta sonunda Tarsus İdman Yurdu'nu deplasmanda 3-0 mağlup eden Manavgat Belediyespor, ilk 5 hafta zirveyi paylaştığı Eskişehirspor'un Anamurspor'a 2-0 yenilmesiyle Bölgesel Amatör Lig 6. Grubun tüm maçlarını kazanıp gol yemeyerek lider durumda. - ANTALYA
Son Dakika › Spor › Manavgat Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig'de Liderliğini Sürdürüyor - Son Dakika
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