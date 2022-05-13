Manchester City, Agüero'nun heykelini dikti - Son Dakika
Üye Girişi

Manchester City, Agüero'nun heykelini dikti

13.05.2022 12:51
Manchester City, Agüero'nun heykelini dikti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, kulüp tarihinin en golcü futbolcusu Sergio Agüero'nun heykelini dikti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, kulüp tarihinin en golcü futbolcusu Sergio Agüero'nun heykelini dikti. Manchester ekibi, 2012 yılında Queens Park Rangers'a karşı 93: 20'de şampiyonluğu getiren golü kaydeden Agüero'nun heykelini, bu efsanevi golün 10'uncu yıldönümünde Etihad Stadyumu'nun doğu tarafında açtı.

Agüero'nun heykeli, eski takım arkadaşları David Silva ve Vincent Kompany'nin heykellerinin yanında yer alacak. Ödüllü bir heykeltraş tarafından tasarlanan ve birbirine kaynaklı binlerce galvanizli çelik parçası kullanılarak inşa edilen heykel, futbol tarihinin en ikonik anlarından birini temsil edecek. Geceleri ise Manchester City'nin renkleri olan mavi ışıklarla aydınlatılacak.

AGÜERO'DAN TEŞEKKÜRİngiliz ekibinin sosyal medyada hesabından yaptığı video paylaşımda duygularını dile getiren Agüero, "Gerçek şu ki bu benim için çok güzel ve özel bir şey, 10 yıl önceki halimi bu şekilde görmek çok heyecan verici. Bu 10 yıl içinde birçok şampiyonluk kazandım ve kulübün dünyanın en iyilerinden birisi olmasına yardımcı olabildim. Şehirde her zaman hatırlanmam için yapılan bu anıt için kulübe minnettarım. Bu çok özel bir şey" dedi.

Yakın zamanda Premier Lig Onur Listesi'ne giren Agüero, City'de geçirdiği bu süre boyunca 5 Premier Lig şampiyonluğu, 1 FA Kupası ve 6 Lig Kupası dahil 15 kupa kazandı.


Manchester City, Agüero'nun heykelini dikti
Manchester City, Agüero'nun heykelini dikti
Manchester City, Agüero'nun heykelini dikti
YORUMLAR
500
Manchester City, Sergio Agüero'nun heykelini dikti Manchester City, Sergio Agüero'nun heykelini dikti İngiltere Premier Lig'in en iyileri için adaylar belli oldu İngiltere Premier Lig'in en iyileri için adaylar belli oldu

İngiltere Premier Lig, Vincent Kompany, Premier Lig, Manchester, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Manchester City, Agüero'nun heykelini dikti - Son Dakika


Son Dakika
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
16:49 Ukraynalı yetkili iddia etti: Rus ordusunda üst düzey komutanlar "kovulup tutuklandı"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:00:28. #1.11#
SON DAKİKA: Manchester City, Agüero'nun heykelini dikti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement