Manchester City - Arsenal: Dram etkileyici 2-2 - Son Dakika
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Manchester City - Arsenal: Dram etkileyici 2-2

Manchester City - Arsenal: Dram etkileyici 2-2

Etihad'da oynanan maçta City, 90+8'de eşitliği sağladı; Haaland, Ronaldo'nun rekorunu egale etti.

22.09.2024 21:14
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Manchester City, Premier Lig'in 5. haftasında evinde mücadele ettiği Arsenal ile 90+8. dakikada attığı golle 2-2 berabere kaldı.

Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City ile Arsenal, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip 9. dakikada Erling Haaland ile 1-0 öne geçerken, konuk takım da 22. dakikada Riccardo Calafiori ile eşitliği sağladı. İlk yarının son anlarında 45+1. dakikada Gabriel'in attığı golle Arsenal öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamladı. Manchester City ikinci yarıda aradığı golü ise 90+8. dakikada John Stones ile buldu ve karşılaşma 2-2 tamamladı.

Arsenal'de Leandro Trossard 45+8. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Manchester City ligde sezonun ilk puanını kaybederken, 13 puanla liderliğini sürdürdü. Ligde ikinci beraberliğini alan Arsenal ise 11 puanla 4. sırada bulunuyor.

Premier Lig'de gelecek hafta Pep Guardiola'nın öğrencileri, Newcastle United'a konuk olacak. Mikel Arteta'nın takımı ise Leicester City'i ağırlayacak.

Erling Haaland, Ronaldo'nun rekorunu egale etti

Öte yandan Manchester City'nin Norveçli futbolcusu Erling Haaland, 105. maçta 100 gole ulaşarak Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun bir kulüpte en hızlı 100 gol atma rekorunu egale etti. Haaland ayrıca bu sezon ligdeki gol sayısını da 10'a çıkardı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manchester City - Arsenal: Dram etkileyici 2-2 - Son Dakika

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