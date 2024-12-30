Premier Lig'in 19. haftasında son zamanlarda oldukça sıkıntılı günler geçiren Manchester City, deplasmanda Leicester City ile kozlarını paylaştı.
Son 13 resmi maçında sadece 1 galibiyet alabilen ve şampiyonluk yarışının uzağında kalan Manchester City, King Power Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Leicester City'yi 2-0 mağlup etmeyi başardı. Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Savinho ve 74. dakikada Erling Haaland attı.
Premier Lig'de dört maçlık aranın ardından galibiyetle tanışan Manchester City, puanını 31'e yükseltirken, üç puan hasreti beş maça çıkan Leicester City, 14 puanda kaldı.
Son Dakika › Spor › Manchester City, en sonunda kabustan uyandı - Son Dakika
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