Manchester City, Everton'ı 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu - Son Dakika
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Spor

Manchester City, Everton'ı 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu

Manchester City, Everton\'ı 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu

İngiltere Premier Lig'de 24. haftanın açılış maçında Manchester City, sahasında Everton'ı 2-0 mağlup etti. Etihad Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 71 ve 85. dakikalarda Erling Haaland kaydetti. Ligde üst üste 6. galibiyetini alarak 52 puana yükselen Manchester City, liderlik koltuğuna oturdu. Yedi maçtır kazanamayan Everton ise 19 puanla 18. sırada kaldı.

10.02.2024 18:39
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İngiltere Premier Lig'de 24. haftanın açılış maçında Manchester City, sahasında Everton'ı 2-0 mağlup etti.

Etihad Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 71 ve 85. dakikalarda Erling Haaland kaydetti.

Ligde üst üste 6. galibiyetini alarak 52 puana yükselen Manchester City, liderlik koltuğuna oturdu.

Yedi maçtır kazanamayan Everton ise 19 puanla 18. sırada kaldı.

Kaynak: AA

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