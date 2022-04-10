Manchester City ile Liverpool berabere kaldı - Son Dakika
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Manchester City ile Liverpool berabere kaldı

10.04.2022 20:53
Manchester City ile Liverpool berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Manchester City ile Liverpool, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

İngiltere Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Manchester City ile Liverpool, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Ligin 32. haftasında, bu sezon şampiyonluk hedefi bulunan takımlardan Manchester City ile Liverpool, Etihad Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Manchester City, henüz 5. dakikada Belçikalı yıldız oyuncusu Kevin de Bruyne'ün golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Liverpool, 13. dakikada Diogo Jota'nın ağları sarsmasıyla skoru eşitledi. Manchester City, 36. dakikada Gabriel Jesus'un fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip Liverpool, 46. dakikada Senegalli yıldızı Sadio Mane'nin golüyle iki kez geriye düştüğü mücadelede skoru 2-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma, bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Manchester City 74 puanla liderliğini korurken, ligde 10 maçlık galibiyet serisi sona eren 73 puanlı Liverpool ise ikinci sıradan takibini sürdürdü.

Günün diğer karşılaşmasında ise Leicester City, konuk ettiği Crystal Palace'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Ev sahibi ekipte milli oyuncu Çağlar Söyüncü, 90 dakika boyunca görev aldı.

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İngiltere Premier Lig, Kevin de Bruyne, Manchester, Liverpool, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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