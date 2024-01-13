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Manchester City, Newcastle United'ı uzatma dakikalarında mağlup etti - Son Dakika
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Manchester City, Newcastle United'ı uzatma dakikalarında mağlup etti

İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren Manchester City, deplasmanda Newcastle United'ı 3-2 mağlup etti. Manchester City, 26. dakikada öne geçmesine rağmen ev sahibi ekip, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Ancak Manchester City, 74. dakikada beraberliği yakaladı ve 90+1. dakikada attığı golle maçı 3-2 kazandı. Bu sonuçla Manchester City, puanını 43'e yükselterek lider Liverpool'u takibini sürdürdü.

Manchester City, Newcastle United\'ı uzatma dakikalarında mağlup etti
13.01.2024 - 23:15,
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İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren ekiplerden Manchester City, deplasmanda Newcastle United'ı uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 mağlup etti.

Ligin 21. haftasındaki maçta Manchester City, 26. dakikada Bernardo Silva'nın golüyle öne geçse de ev sahibi ekip, 35. dakikada Alexander Isak ve 37. dakikada Anthony Gordon'un golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Manchester City, 74. dakikada Kevin de Bruyne'nin golüyle beraberliği yakaladı, 90+1. dakikada ise Oscar Bobb'un golüyle 3-2 öne geçti.

Karşılaşma, konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Manchester City, bu sonuçla puanını 43'e yükselterek 45 puanla zirvede yer alan Liverpool'u takibini sürdürdü. Newcastle United ise 29 puanda kaldı.

Kaynak: AA
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