Manchester City'nin Ukraynalı futbolcusundan Rusya'ya tepki - Son Dakika
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Manchester City'nin Ukraynalı futbolcusundan Rusya'ya tepki

23.02.2022 00:10
Manchester City'nin Ukraynalı futbolcusundan Rusya'ya tepki

İngiltere Premier Lig takımı Manchester City'nin Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zinchenko, ülkesi ile Rusya arasında gerilim nedeniyle "Ülkem, Ukraynalılara ait ve kimse onu asla sahiplenemeyecek.

İngiltere Premier Lig takımı Manchester City'nin Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zinchenko, ülkesi ile Rusya arasında gerilim nedeniyle "Ülkem, Ukraynalılara ait ve kimse onu asla sahiplenemeyecek." ifadesini kullandı.

Euro 2020'de Ukrayna'nın kaptanlığını yapan futbolcu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

25 yaşındaki futbolcu, paylaşımında, "Ülkem Ukraynalılara ait ve kimse onu asla sahiplenemeyecek. Onu vermeyeceğiz. Fikrimi ortaya koymaktan kendimi alamam. Dünya ülkemdeki durumdan endişeli. Doğduğum, büyüdüğüm ve uluslararası spor arenasında renklerini savunduğum ülke. Yüceltmeye ve geliştirmeye çalıştığımız ülke. Sınırları bozulmadan kalması gereken bir ülke." değerlendirmesinde bulundu.

Zinchenko, Ukrayna milli takımında 48 kez forma giydi ve 8 gol attı.

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İngiltere Premier Lig, Togo Cumhuriyeti, Manchester, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Manchester City'nin Ukraynalı futbolcusundan Rusya'ya tepki - Son Dakika


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