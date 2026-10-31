Manchester City, sahasında Brighton'a 1-0 yenilerek üst üste ikinci kez kaybetti

Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City, sahasında Brighton'a 1-0 mağlup oldu.

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City ile Brighton, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, 11. dakikada Yasin Ayari'nin attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Manchester City, üst üste ikinci yenilgisini alırken, 21 puanda kaldı. Brighton ise puanını 19'a yükselterek 3. sıraya yerleşti.

Manchester City, gelecek hafta ligde Nottingham Forest deplasmanına gidecek. Brighton ise Brentford'u konuk edecek.