Manchester City, Tottenham karşısında iki farklı üstünlüğünü koruyamadı

İngiltere Premier Lig 24. hafta maçında Tottenham ile Manchester City karşı karşıya geldi. Tottenham Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

MANCHESTER CITY İKİ FARKLI ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Manchester City, 11. dakikada Rayan Cherki ve 44. dakikada Antoine Semenyo'nun golleriyle devreyi 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıya etkili başlayan Tottenham, 53. ve 70. dakikada Dominic Solanke ile skora denge getirdi.

ZİRVEDE FARK AÇILDI

Bu sonuçla birlikte Tottenham, puanını 29'a yükseltti. Arsenal'in 6 puan gerisine düşen Manchester City, 47 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Tottenham, Manchester United'a konuk olacak. Manchester City, Liverpool deplasmanına çıkacak.