Manchester City ve Liverpool, Tchouameni için yarışıyor - Son Dakika
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Manchester City ve Liverpool, Tchouameni için yarışıyor

Manchester City ve Liverpool, Tchouameni için yarışıyor

İngiltere'nin dev takımları Manchester City ve Liverpool, Real Madrid'de forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'yi kadrosuna katmak için kıyasıya rekabete girdi. Liverpool, daha önce 2022'de transfer etmek istediği Tchouameni'yi bu kez Manchester City ile birlikte almak için hamle yapıyor.

13.01.2025 14:04  Güncelleme: 14:05
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İNGİLTERE'nin dev ekipleri Manchester City ve Liverpool, Real Madrid'in Fransız orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'yi kadrosuna katmak için yarışa girdi.

İngiltere Premier Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışında geride kalan Manchester City ile lig lider Liverpool, bu kez transfer için karşı karşıya geldi.

İki takım, Real Madrid'in 24 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'yi kadrosuna katmak istiyor. Liverpool daha önce 2022 yılında Fransız oyuncuyu transfer etmek istemiş ancak Tchouameni'nin tercihi Real Madrid olmuştu. Öte yandan Guardiola ile yeni sözleşme imzalayan ve takımda büyük bir değişikliğe gitmeye hazırlanan Manchester City de Tchouameni'yi yaz transfer döneminde kadrosunda görmek istiyor. Öte yandan Real Madrid ise devre arası transfer döneminde Fransız orta saha oyuncusunu bırakması istemiyor.

Kaynak: DHA

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