Manchester City, Wolverhampton'ı 5-1 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Manchester City, Wolverhampton'ı 5-1 mağlup etti

Manchester City, Wolverhampton\'ı 5-1 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında oynanan maçta Manchester City, sahasında Wolverhampton'ı 5-1 mağlup etti. Manchester ekibine farklı galibiyeti getiren golleri Erling Haaland ve Julian Alvarez attı. Konuk takımın tek golü Hee-Chan Hwang'dan geldi. Premier Lig'de liderlik koltuğunda Arsenal bulunurken, maç eksiği bulunan Manchester City ise takipçisi konumunda.

04.05.2024 21:55
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İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında oynanan maçta Manchester City, sahasında Wolverhampton'ı 5-1 mağlup etti.

Şampiyonluk mücadelesi veren Manchester ekibine farklı galibiyeti getiren golleri 12 (penaltıdan), 35, 45+3 (penaltıdan) ve 54. dakikalarda Erling Haaland ile 85. dakikada Julian Alvarez attı.

Konuk takımın tek golü 53. dakikada Hee-Chan Hwang'dan geldi.

Arsenal'ın 83 puanla liderlik koltuğunda oturduğu Premier Lig'de, maç eksiği bulunan Manchester City, 82 puanla başkent ekibini takip ediyor.

Kaynak: AA

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