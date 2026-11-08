Manchester City'den üst üste 3. yenilgi - Son Dakika
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Manchester City'den üst üste 3. yenilgi

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Manchester City\'den üst üste 3. yenilgi
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İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Manchester City, deplasmanda Nottingham Forest'e 3-1 mağlup olarak üst üste üçüncü yenilgisini aldı.

Premier Lig'in 10. haftasında Nottingham Forest, sahasında Manchester City ile karşılaştı. 

CITY'DE DEPLASMANDA ŞOK

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 6. dakikada Jair ve 18. dakikada Liam Delap'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Manchester City, 52. dakikada Rayan Cherki'nin fileleri havalandırmasıyla umutlansa da 73. dakikada Liam Delap bir kez daha ağları sarsarak maçın skorunu belirledi. 

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ YENİLGİ

Mücadeleyi 3-1 kaybeden City, üst üste üçüncü kez kaybederek 21 puanla maç fazlasıyla ikinci sırada yer aldı. Nottingham Forest ise 9 puanla 16. sıraya yükseldi. Manchester City gelecek hafta sahasında Fulham'ı konuk edecek. Nottingham Forest ise deplasmanda Bournemouth ile karşılaşacak.

Manchester City FCManchesterFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Manchester City'den üst üste 3. yenilgi - Son Dakika
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