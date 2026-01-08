Manchester United'a deplasmanda büyük şok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Manchester United'a deplasmanda büyük şok

Manchester United\'a deplasmanda büyük şok
08.01.2026 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Premier Lig'in 21. haftasında Manchester United, Burnley ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. İlk golü kendi kalesine atan Manchester United, ikinci yarıda Benjamin Sesko'nun golleriyle öne geçti ancak Burnley'nin geri dönüşüne engel olamadı. Bu sonuçla Manchester United, ligde üst üste 3. beraberliğini almış oldu. Kırmızı Şeytanlar, bu maçı U18 Teknik Direktörü Darren Fletcher yönetiminde çıktı ve bir sonraki hafta Manchester City ile derbi maçına çıkacak.

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Manchester United, Burnley deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndü. Turf Moor'da oynanan mücadelede konuk ekip ikinci yarıda öne geçse de Burnley'nin geri dönüşüne engel olamadı.

İLK GOL KENDİ KALESİNE GELDİ

Maça hızlı başlayan ev sahibi Burnley, 13. dakikada Manchester Unitedlı Ayden Heaven'ın talihsiz kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

SESKO SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıda oyunun kontrolünü alan Manchester United, 50 ve 60. dakikalarda Benjamin Sesko'nun golleriyle skoru 2-1'e getirerek maçı çevirdi.

BURNLEY PES ETMEDİ

Burnley, 66. dakikada Jaidon Anthony'nin golüyle yeniden dengeyi sağladı. Kalan bölümde iki takım da galibiyet golünü bulamayınca mücadele 2-2 sona erdi.

PUAN DURUMU VE FİKSTÜR

Bu sonuçla Burnley puanını 13'e, Manchester United ise 32'ye yükseltti. Manchester United, ligde üst üste 3. beraberliğini alırken, bir sonraki hafta Manchester City derbisinde sahasında rakibini ağırlayacak. 12 maçtır kazanamayan Burnley ise Liverpool deplasmanına gidecek.

FLETCHER YÖNETİMİNDE SAHAYA ÇIKTILAR

Ruben Amorim ile yolların ayrılmasının ardından Manchester United, bu maça U18 Teknik Direktörü Darren Fletcher yönetiminde çıktı. Kırmızı Şeytanlar'ın geçici teknik direktörlük görevine Ole Gunnar Solskjaer'i getirmesinin beklendiği de kulislerde konuşuluyor.

Manchester United, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester United'a deplasmanda büyük şok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum
Görüntü İstanbul’dan Binlercesi yan yana dizildi Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi yan yana dizildi
Camideki görüntüleri büyük tepki çekmişti O gençler için karar verildi Camideki görüntüleri büyük tepki çekmişti! O gençler için karar verildi
Tarihe damga vuracak keşif Türklere ait olduğu ortaya çıktı Tarihe damga vuracak keşif! Türklere ait olduğu ortaya çıktı
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum

12:13
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:54
Rıza Pehlevi’nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
11:29
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti’ye geçebilir
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 13:10:26. #7.11#
SON DAKİKA: Manchester United'a deplasmanda büyük şok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.