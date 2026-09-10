Manchester United, Azerbaycan ekibi Sabah\'a şans tanımadı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasının ilk haftasında Manchester United, tarihinde ilk kez Devler Ligi’ne katılan Azerbaycan ekibi Sabah FK’yı evinde ağırladı. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Manchester United, 4-0 kazandı.

MANCHESTER UNITED RAHAT KAZANDI

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Matheus Cunha, 42. dakikada Bruno Fernandes, 45. dakikada Benjamin Sesko ve 68. dakikada Lisandro Martinez kaydetti.

İLK MAÇTAN 3 PUAN

Bu skorla birlikte Manchester United, lig aşamasına üç puan ve +4 gol averajıyla iyi bir başlangıç yaparken, Sabah da ilk maçında ağır bir yenilgi aldı.