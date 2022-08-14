Dünya devleri birer birer reddediyor! Milan ve Inter de Cristiano Ronaldo transferine kapıyı kapadı - Son Dakika
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Dünya devleri birer birer reddediyor! Milan ve Inter de Cristiano Ronaldo transferine kapıyı kapadı

14.08.2022 17:01
Dünya devleri birer birer reddediyor! Milan ve Inter de Cristiano Ronaldo transferine kapıyı kapadı

Manchester United'daki kötü gidişat ve Şampiyonlar Ligi arenasında oynama isteği sebebiyle ayrılık kararı alan Cristiano Ronaldo, dünya devleri tarafından birer birer reddedilmeye devam ediyor. Son olarak menajeri Jorge Mendes tarafından Milan ve Inter'e önerilen Ronaldo bir kez daha tercih edilmedi. 37 yaşındaki yıldız oyuncunun çaldığı her kapının yüzüne kapanması futbolseverleri hayrete düşürdü.

Yıllar sonra döndüğü Manchester United'da beklediğini bulamayan ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı bir kulübe transfer olmak isteyen Cristiano Ronaldo, bir kez daha reddedildi.

EN BÜYÜK PROBLEM YÜKSEK MAAŞI

Sporx'in İtalyan basınından aktardığı habere göre, Portekizli yıldızın menajeri Jorge Mendes'in, birkaç hafta önce oyuncusunu iki İtalyan ekibine önerdiği belirtildi. Ancak iki kulübün, hem farklı projeleri, hem de 37 yaşındaki yıldızın 24 milyon euroluk yıllık ücreti nedeniyle bu transferi kibarca geri çevirdiği aktarıldı.

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Ronaldo'nun, daha önce de; Barcelona, Bayern Münih ve Chelsea gibi ekipler tarafından reddedildiği öne sürülmüştü.

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Son Dakika Spor Dünya devleri birer birer reddediyor! Milan ve Inter de Cristiano Ronaldo transferine kapıyı kapadı - Son Dakika


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