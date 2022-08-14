Dünya devleri birer birer reddediyor! Milan ve Inter de Cristiano Ronaldo transferine kapıyı kapadı

Yıllar sonra döndüğü Manchester United'da beklediğini bulamayan ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı bir kulübe transfer olmak isteyen Cristiano Ronaldo, bir kez daha reddedildi.

EN BÜYÜK PROBLEM YÜKSEK MAAŞI

Sporx'in İtalyan basınından aktardığı habere göre, Portekizli yıldızın menajeri Jorge Mendes'in, birkaç hafta önce oyuncusunu iki İtalyan ekibine önerdiği belirtildi. Ancak iki kulübün, hem farklı projeleri, hem de 37 yaşındaki yıldızın 24 milyon euroluk yıllık ücreti nedeniyle bu transferi kibarca geri çevirdiği aktarıldı.

DÜNYA DEVLERİ, RONALDO'YU İSTEMİYOR

Ronaldo'nun, daha önce de; Barcelona, Bayern Münih ve Chelsea gibi ekipler tarafından reddedildiği öne sürülmüştü.