Cristiano Ronaldo'nun altyapısından yetiştiği takıma gideceği öne sürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Cristiano Ronaldo'nun altyapısından yetiştiği takıma gideceği öne sürüldü

18.08.2022 14:42

Manchester United'dan ayrılmak isteyen Cristiano Ronaldo'nun hangi takıma transfer olacağı spor dünyasında uzun en çok konuşulan konular arasında. Teknik direktör Erik ten Hag ile de sorunlar yaşayan Ronaldo'nun altyapısından yetiştiği Sporting Lizbon forması giyebileceği iddia edildi.

2021 yılında Juventus'tan ayrılarak Manchester United'ın yolunu tutan Cristiano Ronaldo, sezon içerisinde istatistik olarak iyi bir performans sergilese de takım beklentilerin uzağında kalmıştı. Bazı eleştirmenler bu durumdan Ronaldo'yu sorumlu tutarken bazıları ise takımın defans hattına ağır eleştirilerde bulunmuştu. Yeni sezonun başlaması ile daha da derinleşen krizde, Cristiano Ronaldo takımdan ayrılmak istemiş, ancak kendisine uygun bir takım bulamamıştı.

ERİK TAN HAG İLE SORUNLAR YAŞADI

Öte yandan Cristiano Ronaldo, takımının Tayland'da gerçekleştirdiği hazırlık kamplarına katılmadı. Takımın yeni teknik direktörü ile de sorunlar yaşayan Ronaldo, hazırlık maçında oyundan alınınca, maçın devre arasında stattan ayrılmıştı.

PORTEKİZ'E DÖNEBİLİR

Dış basına yansıyan haberlerde ise, Ronaldo'nun altyapısından yetiştiği, Sporting Lizbon'a gideceği yazıldı. Bir süredir Bayern Munih, Real Madrid, Atletico Madrid gibi takımlardan olumsuz dönüş alan Ronaldo'nun bu teklife sıcak baktığı aktarıldı.

YORUMLAR
500
Cristiano Ronaldo suskunluğunu bozma kararı aldı: Herkes her şeyi öğrenecek Cristiano Ronaldo suskunluğunu bozma kararı aldı: Herkes her şeyi öğrenecek

Manchester United, Cristiano Ronaldo, Sporting Lisbon, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo'nun altyapısından yetiştiği takıma gideceği öne sürüldü - Son Dakika


Son Dakika
15:16 Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde büyük artış
14:50 Merkez Bankası'nın faiz düşürme kararına siyasilerden tepkiler gecikmedi
14:42 Cristiano Ronaldo'nun altyapısından yetiştiği takıma gideceği öne sürüldü
14:11 Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında yeni gelişme! Ağabeyinden olay "Alaattin Çakıcı" yanıtı
14:11 Merkez Bankası faizi indirince dolar tekrardan yükselmeye başladı
14:23 Hollanda'da hükümetin 300 mülteciyi yerleştirmek istediği bölgenin halkı isyan etti: Güzel köyümüze ne yapıyorsunuz?
14:04 Merkez Bankası faizi yüzde 13'e düşürdü
13:50 Atiye'nin itirafı Ceyda Düvenci'yi çok şaşırttı: Bir ablam varmış
13:40 Ülke TV spikerinin Tarım Kredi marketlerindeki indirimi sunma şekli olay oldu
13:26 AK Parti, kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılanlara imzalı saat dağıtıldığı iddialarını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 15:30:39. #1.12#
SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo'nun altyapısından yetiştiği takıma gideceği öne sürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement