Cristiano Ronaldo'nun altyapısından yetiştiği takıma gideceği öne sürüldü

2021 yılında Juventus'tan ayrılarak Manchester United'ın yolunu tutan Cristiano Ronaldo, sezon içerisinde istatistik olarak iyi bir performans sergilese de takım beklentilerin uzağında kalmıştı. Bazı eleştirmenler bu durumdan Ronaldo'yu sorumlu tutarken bazıları ise takımın defans hattına ağır eleştirilerde bulunmuştu. Yeni sezonun başlaması ile daha da derinleşen krizde, Cristiano Ronaldo takımdan ayrılmak istemiş, ancak kendisine uygun bir takım bulamamıştı.
Öte yandan Cristiano Ronaldo, takımının Tayland'da gerçekleştirdiği hazırlık kamplarına katılmadı. Takımın yeni teknik direktörü ile de sorunlar yaşayan Ronaldo, hazırlık maçında oyundan alınınca, maçın devre arasında stattan ayrılmıştı.
Dış basına yansıyan haberlerde ise, Ronaldo'nun altyapısından yetiştiği, Sporting Lizbon'a gideceği yazıldı. Bir süredir Bayern Munih, Real Madrid, Atletico Madrid gibi takımlardan olumsuz dönüş alan Ronaldo'nun bu teklife sıcak baktığı aktarıldı.
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