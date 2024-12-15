Manchester United, Derbide Manchester City'yi Yenerek Mağlubiyet Serisini Noktaladı

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İNGİLTERE Premier Lig'in 16'ncı haftasında Manchester United , 1-0 geriye düştüğü maçta 88 ve 89'uncu dakikalarda attığı 2 golle Manchester City'i 2-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 16'ncı haftasında Manchester City ile Manchester United, derbi maçta karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi 36'ncı dakikada Gvardiol'un golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0'lık skorla sona erdi.

Karşılaşmanın 88'inci dakikasında Bruno Fernandes'in penaltı golüyle skora dengeyi getiren Manchester United, bu golün 1 dakika sonrasında Diallo'nun golüyle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Manchester United deplasmanda Manchester City'i 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Manchester United puanını 22'ye yükseltirken, Manchester City 27 puanda kaldı.

CİTY'NİN 5'İNCİ MAĞLUBİYETİ

Önde olduğu karşılaşmanın son anlarında yediği 2 golle rakibine mağlup olan Manchester City, bu sezonki 5'inci mağlubiyetini aldı. Guardiola ve öğrencileri, bu sonuçla son 7 maçın 5'inde sahadan mağlup ayrıldı. Öte yandan Manchester United ise derbi zaferiyle 2 haftalık mağlubiyet serisine son verdi.