Manchester United, Erik ten Hag ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Manchester United, Erik ten Hag ile yollarını ayırdı

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Manchester United, teknik direktör Erik ten Hag ile yollarını ayırdığını resmi olarak duyurdu. Hollandalı teknik direktörün yerine geçici olarak Ruud van Nistelrooy'un görev yapacağı belirtildi.

28.10.2024 15:02
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İngiliz devi Manchester United, başarısız sonuçların üst üste gelmesiyle birlikte Erik ten Hag ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Erik ten Hag, Manchester United Erkek Futbol Takımı A Takım Teknik Direktörü görevinden ayrıldı. Kendisine teşekkür eder ve ona kariyerinde iyi şanslar dileriz." denildi. Hollandalı çalıştırıcının yerine geçici süreliğine Ruud van Nistelrooy'un görev yapacağı belirtildi.

Erik ten Hag, 2022'nin nisan ayında Manchester United'ın başına geçmiş ve 2023'te İngiltere Kupası, 2024'te ise FA Cup'ı İngiliz ekibine kazandırmıştı. Manchester United'da 128 maçta görev yapan Erik ten Hag, 72 galibiyet, 20 beraberlik ve 36 mağlubiyet yaşadı. Hollandalı teknik adam, 1.84 puan ortalamasıyla oynadı.

Manchester United, Erik ten Hag ile yollarını ayırdı

Ruud Van Nistelrooy, Manchester United, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester United, Erik ten Hag ile yollarını ayırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • OSMAN EFE BALCI:
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