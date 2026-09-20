Manchester United, Fulham deplasmanında 89'da Cunha ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manchester United, Fulham deplasmanında 89'da Cunha ile 1-1 berabere kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Premier Lig'in 5. haftasında Fulham ile Manchester United 1-1 berabere kaldı; United 63'te Martinez'in kendi kalesine attığı golle geriye düştü, 89'da Cunha ile eşitliği yakaladı. Eylül'ü galibiyetsiz kapatan United 5 puanla 12., düşme hattındaki Fulham 2 puanla 19. sırada.

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında oynanan maçta Fulham ile Manchester United 1-1 berabere kaldı.

Milli maçlar nedeniyle lige verilecek 19 günlük ara öncesi baskı altındaki iki teknik adam ve takımlarını karşı karşıya getiren mücadele tempolu başladı. Bu sezon ilk 4 maçında 84 şut çeken Manchester United, 10. dakikada Lisandro Martinez ile ceza sahası dışından kaleyi yokladı ancak sağ üst köşeye giden topu kaleci Bernd Leno harika bir refleksle son anda kornere çeldi.

25. dakikada konuk takım Bruno Fernandes ile gole yaklaştı ancak direğe takıldı. Matheus Cunha'nın sağ taraftan içeriye çıkardığı topu Portekizli futbolcu sol ayağıyla kaleye gönderdi ancak yan direkten dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

Bu pozisyon sonrasında Fulham, rakip ceza alanında üst üste pozisyonlar buldu. Gonzalo Garcia'nın ıskaladığı topa Sander Berge'nin çektiği şutta kaleci Senne Lammens topu kornere çelerken, Oscar Bobb'un yerden şutunda, meşin yuvarlak direğin az farkla yanından auta gitti.

Yarım saatlik bölüm geride kaldığında Manchester United bu kez Cunha ile direği geçemedi. Cunha'nın ceza sahası dışından attığı şutta falso alan top kaleci Leno'nun da müdahalesiyle yan direğe çarparak kornere çıktı.

Temponun yüksek olduğu ilk yarı golsüz sona erdi.

Stoper hataları iki takıma da gol getirdi

Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Fulham, Lisandro Martinez'in büyük hatasıyla 63. dakikada öne geçti. Calvin Bassey'nin uzaktan şutunda, Belçikalı kaleci Lammens'in çeldiği meşin yuvarlağı Martinez ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

Beraberlik için yüklenen konuk takımda, Cunha'nın iki şutunda, kaleci Leno'nun kurtarışlarıyla skoru koruyan Fulham, 5'li savunmayla rakibini durdurmak için çaba harcasa da 89. dakikaya kadar dayanabildi.

Brezilyalı futbolcu Cunha'nın ceza alanı dışından çektiği şutta kaleci Leno, David Affengruber'in son andaki müdahalesi nedeniyle ters tarafa yattı ve konuk ekip beraberliği yakaladı: 1-1.

Eylül ayını galibiyetsiz kapatan Manchester United, milli araya 5 puanla 12. sırada girdi. Düşme hattındaki Fulham ise 2 puanla 19. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA
ManchesterFutbolFulhamEylülSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Paranın efendisiyim“ deyip kadın muhabirlere saldırdı Şehir eşkıyası tutuklandı "Paranın efendisiyim" deyip kadın muhabirlere saldırdı! Şehir eşkıyası tutuklandı
İYİ Partili başkana saldırı Otomobiline binerken darbedildi İYİ Partili başkana saldırı! Otomobiline binerken darbedildi
Eğlence kabusa döndü 24 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor Eğlence kabusa döndü! 24 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor
Fidan’dan Riyad’a müttefiklik vurgusu: Askeri ihtiyaçlarını karşılamamızın önünde engel yok Fidan'dan Riyad'a müttefiklik vurgusu: Askeri ihtiyaçlarını karşılamamızın önünde engel yok
Manisa’da otobüs kazası: 18 kişi yaralandı Manisa'da otobüs kazası: 18 kişi yaralandı
Trump tatili yarıda kesti Husi saldırısı sonrası kritik karar masada Trump tatili yarıda kesti! Husi saldırısı sonrası kritik karar masada
23:10
İstanbulsporlu Mendy, maç sonunda kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İstanbulsporlu Mendy, maç sonunda kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
23:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’a indi BM Genel Kurulu öncesi kritik temaslar başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'a indi! BM Genel Kurulu öncesi kritik temaslar başlıyor
22:41
Amedspor, Süper Lig tarihine geçti
Amedspor, Süper Lig tarihine geçti
22:21
Amedspor tribünlerinde anlamlı görüntüler
Amedspor tribünlerinde anlamlı görüntüler
22:03
Fon soruşturmasında İsviçre’deki hesaplara yapılan yüksek tutarlı transferlerin detayları ortaya çıktı
Fon soruşturmasında İsviçre'deki hesaplara yapılan yüksek tutarlı transferlerin detayları ortaya çıktı
22:01
Beşiktaş, Diyarbakır’da kayıp Süper Lig’in yeni lideri Amedspor
Beşiktaş, Diyarbakır'da kayıp! Süper Lig'in yeni lideri Amedspor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 23:26:21. #7.12#
SON DAKİKA: Manchester United, Fulham deplasmanında 89'da Cunha ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement