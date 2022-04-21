Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag oldu - Son Dakika
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Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag oldu

21.04.2022 13:24
Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag oldu

Manchester United, Hollandalı Teknik Direktör Erik ten Hag'ı takımın başına getirildiğini açıkladı.

Manchester United, Hollandalı Teknik Direktör Erik ten Hag'ı takımın başına getirildiğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Hollandalı Teknik Direktör Erik ten Hag ile 2025 yılına kadar anlaşma sağladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hag ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını ve 1 yıl da opsiyonu bulunduğu belirtildi. Takıma katılmasınıyla ilgili açıklamalarda bulunan Erik ten Hag, "Manchester United'da teknik direktör olmak benim için büyük bir onur. Karşılaşacağım mücadeleler beni fazlasıyla heyecanlandırıyor. Kulübün büyük geçmişini ve taraftarların takıma olan tutkusunu biliyorum. United taraftarına hak ettikleri başarıyı sağlayabilecek bir takım oluşturma konusunda kesinlikle kararlıyım" dedi. - İSTANBUL

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İngiltere Premier Lig, Manchester United, Erik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag oldu - Son Dakika


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