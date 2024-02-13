Manchester United'ın yüzde 25'i İngiliz iş insanı Jim Ratcliffe'e satıldı - Son Dakika
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Manchester United'ın yüzde 25'i İngiliz iş insanı Jim Ratcliffe'e satıldı

Manchester United\'ın yüzde 25\'i İngiliz iş insanı Jim Ratcliffe\'e satıldı

İngiltere Premier Lig yönetimi, Manchester United'ın yüzde 25'inin İngiliz iş insanı Jim Ratcliffe'e satışına onay verdi. Petrokimya şirketi INEOS'un kurucusu Ratcliffe, kulübün yüzde 25'lik hissesini 1,25 milyar sterline satın alarak futbol operasyonlarının kontrolünde söz sahibi olacak. Ayrıca, Ratcliffe aynı zamanda Old Trafford Stadı'na yapılacak yatırımlar için de 236 milyon sterlinlik kaynak sağlayacak.

13.02.2024 19:07
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İngiltere Premier Lig yönetimi, Manchester United'ın yüzde 25'inin İngiliz iş insanı Jim Ratcliffe'e satışına onay verdiğini duyurdu.

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, satışa engel bir durumun olmadığı ve yönetim kurulunun işlemi onayladığı belirtildi.

Kulübün yüzde 25'lik hissesini 1,25 milyar sterline satın alan petrokimya şirketi INEOS'un kurucusu Ratcliffe, futbol operasyonlarının kontrolünde söz sahibi olacak.

71 yaşındaki Ratcliffe, Old Trafford Stadı'na yapılacak yatırımlar için de 236 milyon sterlinlik kaynak sağlayacak.

ABD'li Glazer ailesi, Manchester United'ı 2005 yılında 790 milyon sterline satın almıştı.

Kaynak: AA

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