Manchester United macerası sona erdi! İşte Altay Bayındır'ın yeni adresi - Son Dakika
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Manchester United macerası sona erdi! İşte Altay Bayındır'ın yeni adresi

Manchester United macerası sona erdi! İşte Altay Bayındır\'ın yeni adresi
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Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır, La Liga ekibi Celta Vigo'ya transfer oluyor. Tarafların anlaşma sağladığı, transferin satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleşeceği öne sürüldü.

Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır'ın yeni takımı netleşiyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre, İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo, milli kalecinin transferi için Manchester United ile anlaşmaya vardı.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA GİDİYOR

Haberde, Celta Vigo'nun 28 yaşındaki file bekçisini satın alma opsiyonuyla kiralayacağı belirtildi. Anlaşmaya göre satın alma opsiyonunun 4 milyon euro olduğu, Altay Bayındır'ın oynayacağı maç sayısına bağlı olarak bu rakamın artabileceği ifade edildi.

MANCHESTER UNITED PERFORMANSI

2023 yılında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, İngiliz ekibinde bugüne kadar 17 resmi maçta görev yaptı. Milli kaleci bu karşılaşmalarda kalesinde 31 gol görürken, 3 mücadelede ise rakiplerine geçit vermeyerek kalesini gole kapatmayı başardı.

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Son Dakika Spor Manchester United macerası sona erdi! İşte Altay Bayındır'ın yeni adresi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manchester United macerası sona erdi! İşte Altay Bayındır'ın yeni adresi - Son Dakika
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