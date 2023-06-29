Manchester United, Mason Mount transferinde anlaşmaya vardı - Son Dakika
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Manchester United, Mason Mount transferinde anlaşmaya vardı

Manchester United, Mason Mount transferinde anlaşmaya vardı

29.06.2023 22:31

Premier Lig devi Manchester United, Chelsea'de forma giyen orta saha oyuncusu Mason Mount ile transfer anlaşmasına vardı. Anlaşma, bonuslar dahil 69 milyon euro civarında tamamlandı ve Mount'un sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Premier Lig devi Manchester United, sezonun ilk hamlesini Chelsea'de forma giyen orta saha oyuncusu Mason Mount ile yapmaya çok yakın.

ANLAŞMAYA VARILDI

The Athletic'te yer alan habere göre, Manchester United, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulübü Chelsea ile anlaşmaya vardı.

BONUSLARLA BERABER 69 MİLYON EURO

Haberde, anlaşmanın bonus maddeler dahil 69 milyon euro civarında tamamlandığı belirtilirken, Mason Mount'un kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçeceği aktarıldı.

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