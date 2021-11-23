Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde tur biletini garantiledi! Ronaldo kariyerinde topu 799. kez filelere gönderdi
23.11.2021 23:13
Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. maçında Manchester United, deplasmanda Villarreal'i 2-0 mağlup etti. Cristiano Ronaldo takımını öne geçiren golü atarken Portekizli yıldız kariyerinde 799, Devler Ligi'nde ise 140. kez topu filelere gönderme başarısı gösterdi. Kırmızı Şeytanlar bu sonuçla son 16'ya kalmayı garanti altına aldı.
Şampiyonlar Ligi'nde grup etabının 5. maçları bu akşam oynanan karşılaşmalarla başladı. Hafta içinde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yolları ayıran Manchester United, deplasmanda Villarreal'i 2-0 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı.
SANCHO, MANCHESTER UNITED FORMASIYLA İLK GOLÜNÜ ATTI
Manchester United'da 78. dakikada Cristiano Ronaldo takımını 1-0 öne geçirdi. Kaleci Rulli'nin pası kısa düştü, Fred baskı yapıp topu kazandı ve Ronaldo'ya aktardı. Ronaldo da ceza sahası dışından aşırtma vuruş yaparak takımını öne geçirdi. Kırmızı Şeytanlar'a geldiğinden beri eleştirilerin hedefindeki isim olan Sancho ise 90'da takımının ikinci golünü kaydetti. 21 yaşındaki oyuncu İngiliz devindeki kariyerinde ilk golü attı.
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