Manchester United taraftarı, Galatasaraylıların statta yaptıklarına inanamadı: Bu kabul edilemez - Son Dakika

Manchester United taraftarı, Galatasaraylıların statta yaptıklarına inanamadı: Bu kabul edilemez

Son Güncelleme: 04.10.2023 16:44

Old Trafford'da bir Manchester United taraftarı, Galatasaraylıların tribünün her yerinde olması ve sürekli tezahüratlar yapmasına inanamadı. O anları kayda alan İngiliz, ''Galatasaray taraftarları stadın her yerindeler! Bu kabul edilemez. Biz kulüp olarak tam anlamıyla dibe vurduk.'' dedi.

2 kez geriye düştüğü maçta Galatasaray, Manchester United'ı Old Trafford'da 3-2 mağlup etti. Bir İngiliz taraftar, sarı-kırmızılı renklere gönül verenleri stadın her yerinde görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

"TAM ANLAMIYLA DİBE VURDUK"

Galatasaray taraftarlarını kayda alan İngiliz o anları, "Galatasaray taraftarları stadın her yerindeler! Bu kabul edilemez. Biz kulüp olarak tam anlamıyla dibe vurduk." ifadeleriyle paylaştı.

İSTİFA ÇAĞRILARI YAPILDI

Galatasaray'ın zaferi İngiliz basınında da geniş yer buldu. Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag için istifa çağrıları yapılırken, mağlubiyet küçük düşürücü bulundu.

Manchester United taraftarı, Galatasaraylıların Old Trafford'da yaptıklarına inanamadı: Bu kabul edilemez

Manchester United, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester United taraftarı, Galatasaraylıların statta yaptıklarına inanamadı: Bu kabul edilemez - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manchester United taraftarı, Galatasaraylıların statta yaptıklarına inanamadı: Bu kabul edilemez - Son Dakika
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