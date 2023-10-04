Manchester United taraftarı, Galatasaraylıların statta yaptıklarına inanamadı: Bu kabul edilemez

2 kez geriye düştüğü maçta Galatasaray, Manchester United'ı Old Trafford'da 3-2 mağlup etti. Bir İngiliz taraftar, sarı-kırmızılı renklere gönül verenleri stadın her yerinde görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

"TAM ANLAMIYLA DİBE VURDUK"

Galatasaray taraftarlarını kayda alan İngiliz o anları, "Galatasaray taraftarları stadın her yerindeler! Bu kabul edilemez. Biz kulüp olarak tam anlamıyla dibe vurduk." ifadeleriyle paylaştı.

İSTİFA ÇAĞRILARI YAPILDI

Galatasaray'ın zaferi İngiliz basınında da geniş yer buldu. Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag için istifa çağrıları yapılırken, mağlubiyet küçük düşürücü bulundu.