Cristiano Ronaldo'nun İngiliz basınına verdiği röportaj sonrası yer yerinden oynadı. Kulübü ve teknik direktörünü sert sözlerle eleştiren Portekizli yıldız için Manchester United yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.
MetroSport'ta yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo'nun açıklamaları sonrası toplanacak Manchester United yönetimi, Portekizli yıldıza 1 milyon poundun üzerinde bir ceza verecek.
Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun Manchester United için söylediklerine tepki gösteren taraftarlar, Portekizli yıldızı artık takımda istemiyor. Takım arkadaşlarının da sırt çevirdiği dünyaca ünlü futbolcunun nasıl bir yol haritası izleyeceği ise merak konusu oldu.
Cristiano Ronaldo verdiği röportajın en dikkat çeki kısmında, "Manchester United bana ihanet etti. Eric ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı duymam! Çok fazla üzerime geldiler, beni sürekli ayrılmam için zorladılar. Kötü gidişatın sorumlusu benmişim gibi gösterildim. Sadece teknik direktör değil kulübün çevresindeki bazı kişilerce bu yapıldı. İhanete uğramış gibi hissettim." ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Spor › Manchester United'dan ayrılık için gemileri yakan Ronaldo'ya tarihi ceza kapıda - Son Dakika