Manchester United, Victor Osimhen'le ilgili harekete geçti - Son Dakika
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Spor

Manchester United, Victor Osimhen'le ilgili harekete geçti

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Galatasaray'ın bu sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı ve attığı gollerle dikkat çeken Osimhen'in transferi hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz devi Manchester United, Nijeryalı golcü futbolcunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. Osimhen'in Premier Lig'e transfer olmaya sıcak baktığı ve yıllık 12 milyon euroluk maaşının Premier Lig ekipleri tarafından karşılanabileceği belirtildi.

06.05.2025 11:03
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Süper Lig devi Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in geleceği henüz netlik kazanmadı.

MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜLER

Son olarak Victor Osimhen için önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. Victor Osimhen'in de dahil olduğu bir forvet transferi listesi hazırlayan Manchester United, Nijeryalı futbolcunun transferi için harekete geçti.

Foot Mercato'ta yer alan habere göre, Manchester United, Victor Osimhen'in transferi için Nijeryalı golcünün menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. Victor Osimhen'in Premier Lig'e transfer olmaya sıcak baktığı ve yıllık 12 milyon euroluk maaşının Premier Lig ekipleri tarafından karşılanabileceği kaydedildi.

İNGİLTERE'YE SICAK BAKIYOR

Öte yandan Osimhen ile geçen yıl Suudi Arabistan'dan Al Hilal'in ilgilendiği, golcü futbolcu ile bu yaz Suudi Arabistan'dan ilgilenen takımın Neom olduğu yazıldı. Öte yandan Galatasaray'da da Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katmak için çalışmalarına devam ediyor.

Manchester United, Victor Osimhen\'le ilgili harekete geçti

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Son Dakika Spor Manchester United, Victor Osimhen'le ilgili harekete geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 123456:
    gün geçmiyor ki Bi osimhen haberi çıkmasın.dün Arap ligindeydi bugün ingiltere yarın fransa ?? 2 0 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    Galatasaray sistemi buldu adamı zorla tutamayiz ama kalbi Galatasaray kalır yeni durogba Hagi sneyder icardi yeni osimhen gibi sezonda geliyor daha cilgini 0 0 Yanıtla
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