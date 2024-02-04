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Manchester United, West Ham United'ı 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Manchester United, West Ham United'ı 3-0 mağlup etti

Manchester United, West Ham United\'ı 3-0 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Manchester United, sahasında West Ham United'ı 3-0 yenerek galibiyet elde etti. Rasmus Hojlund ve Alejandro Garnacho'nun attığı gollerle Manchester United, 6. sıraya yükseldi. West Ham United ise dört haftadır galibiyet alamayarak 7. sıraya geriledi. Diğer maçlarda Wolverhampton, Chelsea'yi 4-2 mağlup ederken, Bournemouth ise Nottingham Forest ile 1-1 berabere kaldı.

04.02.2024 19:19
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İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Manchester United, sahasında West Ham United'ı 3-0 yendi.

Old Trafford Stadı'nda oynanan mücadelede Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Rasmus Hojlund, 49 ve 84. dakikalarda Alejandro Garnacho kaydetti. Bu sonuçla 38 puana ulaşan Manchester ekibi, 6. sıraya çıktı. Dört haftadır kazanamayan West Ham United ise 36 puanla 7. sıraya geriledi.

Günün diğer maçlarında Wolverhampton, deplasmanda Chelsea'yi 4-2 mağlup etti, Bournemouth ise sahasında Nottingham Forest ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA

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