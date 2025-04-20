Manchester United, Wolverhampton\'a Yenildi

Manchester United, Premier Lig'in 33. haftasında Wolverhampton'a 1-0'lık skorla yenildi.
Premier Lig'in 33. haftasında Manchester United, Old Trafford'da Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, konuk ekip 77. dakikada Pablo Sarabia'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Wolverhampton sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
Bu sonuçla galibiyet hasreti 4 maça çıkan Manchester United, 38 puanla 14. sırada kaldı. Ligde üst üste 5 galibiyet alan Vitor Pereira'nın öğrencileri puanını 38'e çıkardı ve 15. sıraya yükseldi. - İSTANBUL
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