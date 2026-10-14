Manchester United'da kaos! Yönetimi hedef almıştı, ceza yiyecek - Son Dakika
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Manchester United'da kaos! Yönetimi hedef almıştı, ceza yiyecek

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Manchester United\'da kaos! Yönetimi hedef almıştı, ceza yiyecek
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e mağlup olan Manchester United'da Arjantinli stoper Lisandro Martinez'in kulüp yönetimine yönelik sert açıklamaları krize neden oldu. İngiliz devi yönetiminin, Martinez'e ceza vereceği belirtildi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid’e deplasmanda 2-0 mağlup olan Manchester United’da sular durulmuyor. Saha içinde alınan başarısız sonuçların ardından Arjantinli stoper Lisandro Martinez’in kulüp yönetimine yönelik sert açıklamaları kulüpte adeta deprem etkisi yarattı.

''SUSMAYACAĞIM!''

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 28 yaşındaki savunmacı, Manchester United’ın hırs eksikliğinden şikayet etti. Yaz transfer döneminde yeterli takviyenin yapılmadığını belirten Martinez, "Sportif direktörümüz Jason Wilcox’tan kesinlikle daha fazlasını bekliyordum ve bu konuda susmayacağım! Bir kulüp olarak çok daha hırslı olmalıyız. Manchester United’ın hedefi her zaman Şampiyonlar Ligi ve Premier League şampiyonluğu olmalıdır." dedi. 

''FATURAYI TEKNİK DİREKTÖRE KESMEK KOLAY''

Eleştirilerinin hedefine kulüp yönetimini koyan Martinez, teknik direktör Michael Carrick’e destek çıkarak, "Sorumluluğu sürekli teknik direktöre ya da futbolculara yüklemek kolay. Biri başarısız olunca hemen teknik adam değiştiriliyor. Peki ya kulübün diğer kademeleri? Sorumluluk taşıyan diğer kişilerin de artık görülmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı. 

YÖNETİM CEZA VERECEK

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Manchester United yönetimi Lisandro Martinez’in bu açıklamalarından son derece rahatsız. Soyunma odasında da huzursuzluğa yol açan bu durum karşısında kulüp yönetiminin Arjantinli oyuncuya ağır bir para cezası ve idari yaptırım uygulamayı değerlendirdiği belirtildi. 

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