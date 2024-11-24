Manisa 1. Amatör Küme Merkez B Grubu'nda İlk Devre Tamamlandı - Son Dakika
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Manisa 1. Amatör Küme Merkez B Grubu'nda İlk Devre Tamamlandı

Manisa 1. Amatör Küme Merkez B Grubu\'nda İlk Devre Tamamlandı

İmam Hatipliler Gençlikspor, deplasmanda Hamzabeylispor'u 2-0 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü. İlk devre sonunda İmam Hatipliler 25 puanla lider, Paşaköy FK 18 puanla ikinci sırada yer aldı.

24.11.2024 20:47  Güncelleme: 20:49
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Manisa 1. Amatör Küme Merkez B Grubunda ilk devre oynanan 5 maçla tamamlandı. İmam Hatipliler Gençlikspor ilk devrenin son maçında deplasmanda Hamzabeylispor'u 2-0 yenerek namağlup liderliğini devam ettirdi.

Manisa 1. Amatör Küme Merkez B Grubunda 9. hafta oynanan 5 karşılaşma ile tamamlandı. Akmescitspor evinde Halitpaşa Belediyespor'a 3-1 yenilirken, lider İmam Hatipliler Gençlikspor deplasmanda Hamzabeylispor'u 2-0 yendi. İkinci sıradaki Paşaköy Futbol SK ise kendi evinde Manisa Çarşı FK'yı 1-0 yenerek liderle arasındaki 7 puan farkı korudu. Karaağaçlı Teknikspor kendi evinde Alaybeyspor'u 2-1 yenerken, Manisa Başakşehirspor, 45 Manisa Yaşamspor'a 3-1 yenildi.

İlk devre sonunda İmam Hatipliler Gençlikspor 8 galibiyet 1 beraberlikle topladığı 25 puanla en yakın rakibinin 7 puan önünde lider tamamladı. Paşaköy FK ise 18 puanla 2., 45 Manisa Yaşamspor 15 puanla 3. sırada ilk devreyi tamamladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa 1. Amatör Küme Merkez B Grubu'nda İlk Devre Tamamlandı - Son Dakika

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