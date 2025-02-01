Manisa Basket, Darüşşafaka ile Zirve Mücadelesinde

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BASKETBOL Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Bursaspor'u 96-80 mağlup eden Manisa Basket yarın evinde Darüşşafaka ile karşı karşıya gelecek. Muradiye Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak 17'nci hafta maçını Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Alper Özgök hakem üçlüsü yönetecek. Maçın biletleri 45, 90, 135, 180, 225, 270, 500, 1000 ve bin 500 TL'lik fiyatlarla satışa sunuldu. Ligde Manisa ekibi 16 maçta 4 galibiyetle düşme hattında yer alırken, konuk takımın 5 galibiyeti bulunuyor. İlk yarıdaki maçı İstanbul ekibi 94-86 kazanmıştı. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Unicaja Malaga'ya 91-73 yenilen Manisa temsilcisi ligde 2'de 2 yapmayı hedefliyor.