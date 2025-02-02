Manisa Basket, Darüşşafaka'ya Uzatma Maçında Yenildi - Son Dakika
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Spor

Manisa Basket, Darüşşafaka'ya Uzatma Maçında Yenildi

BASKETBOL Süper Ligi 17. haftasında Manisa Basket, normal süresi 82-82 biten karşılaşmada Darüşşafaka'ya 86-96 mağlup oldu. Darüşşafaka'da Moore, kaydettiği 32 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.

02.02.2025 20:28
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Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,

SALON: Muradiye

HAKEMLER: Serkan Emlek, Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Alper Özgök

MANİSA BASKET: Pickett 2, Acuil 4, Lee 21, Besson 12, Yunus 9, Chiozza 7, Mehmet, Leon Apaydın 2, Buğra, Cengizhan, Thomas 10, White Jr 19

DARÜŞŞAFAKA: Appleby 5, Mustafa 5, Moore 32, Tinkle 17, Brajkovic 12, Tarık 3, Tolga, Enes 3, Gach 4, Ede Demir 2, Ege Akçay, Smith 13

1'İNCİ PERİYOT: 25-16

İLK YARI: 36-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-66

NORMAL SÜRE: 82-82

5 FAUL: Tinkle (44. 18) (Darüşşafaka)

BASKETBOL Süper Ligi 17'nci haftasında Manisa Basket evinde Darüşşafaka'ya normal süresi 82-82 biten maçta uzatma sonucu mağlup oldu: 86-96. Darüşşafaka'da Moore attığı 32 sayıyla takımına galibiyeti getirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Manisa Basket, Darüşşafaka'ya Uzatma Maçında Yenildi - Son Dakika

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