Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,
SALON: Muradiye
HAKEMLER: Serkan Emlek, Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Alper Özgök
MANİSA BASKET: Pickett 2, Acuil 4, Lee 21, Besson 12, Yunus 9, Chiozza 7, Mehmet, Leon Apaydın 2, Buğra, Cengizhan, Thomas 10, White Jr 19
DARÜŞŞAFAKA: Appleby 5, Mustafa 5, Moore 32, Tinkle 17, Brajkovic 12, Tarık 3, Tolga, Enes 3, Gach 4, Ede Demir 2, Ege Akçay, Smith 13
1'İNCİ PERİYOT: 25-16
İLK YARI: 36-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-66
NORMAL SÜRE: 82-82
5 FAUL: Tinkle (44. 18) (Darüşşafaka)
BASKETBOL Süper Ligi 17'nci haftasında Manisa Basket evinde Darüşşafaka'ya normal süresi 82-82 biten maçta uzatma sonucu mağlup oldu: 86-96. Darüşşafaka'da Moore attığı 32 sayıyla takımına galibiyeti getirdi.
Son Dakika › Spor › Manisa Basket, Darüşşafaka'ya Uzatma Maçında Yenildi - Son Dakika
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