Manisa Basket, Peristeri'yi Ağırlıyor

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BASKETBOL Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda deplasmanda oynadığı iki maçı da kazanarak liderliğe kurulan Manisa Basket yarın bu sezon Avrupa'daki ilk iç saha sınavında Peristeri'yi ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Geçen sezon Avrupa basketbolunun en önemli eski yıldızlarından Vasilis Spanulis'in antrenörlüğünü yaptığı dönemde Şampiyonlar Ligi'nde Final Four oynayan Yunan ekibi Peristesi bu sezon ise grupta 2'de 0 çekti. Avrupa'da 2'de 2'yle yoluna devam eden, Süper Lig'de ise bu yıl oynadığı 3 maçı da kaybeden Manisa ekibi, grupta Peristeri'ye sonrası maçta 6 Kasım'da konuk olacak. Manisa Basket, sezon başında transfer ettiği iki önemli yabancısı Saben Lee ile Javon Freeman-Liberty'i geçtiğimiz günlerde Euroleague ve NBA'e yollamıştı.