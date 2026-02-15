Manisa Basket'tan Çıkış

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon aylarca alt sıralardan kurtulamayan Glint Manisa Basket son haftalarda Antrenör Serhan Kavut yönetiminde çıkışa geçti. Cuma günü deplasmanda önemli rakiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket'i de 93-77 yenmeyi başaran Manisa ekibi son 4 haftada 3'üncü galibiyetini aldı. Toplamda 7 galibiyete ulaşarak düşme hattından iyice uzaklaşan Manisa Basket deplasmanda 7 maç sonra kazanmayı da başardı.